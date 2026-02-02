Uomini e donne la palermitana Cristiana ed Ernesto post scelta | dal primo Ti amo alla nuova vita di famiglia

Dopo settimane di attese e tensioni, Cristiana ed Ernesto hanno finalmente fatto la loro scelta a Uomini e Donne. La coppia palermitana ha deciso di continuare insieme, passando dal

Il ritorno sui social della neo coppia ha fatto esplodere di gioia i followers. C'è grande intensità nelle parole dei due giovani che sono ora tornati alla vita di tutti i giorni, tra Napoli e Palermo Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Cristiana, una scelta arrivata al termine di un percorso tormentato vissuto in particolar modo tra Ernesto e Federico. La giovane speaker palermitana ha scelto il cuore volendo concludere il suo trono al fianco del vigile del fuoco campano con il quale in queste ore sta facendo la spola tra Napoli e Palermo per viversi appieno nella loro nuova quotidianità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cristiana ed Ernesto hanno condiviso il primo selfie da coppia, dopo aver scelto di stare insieme a Uomini e Donne.

Uomini e Donne prosegue con le storie dei protagonisti dopo la scelta.

