Uno scantinato diventa circolo abusivo con bar e sala giochi | sequestrato

Gli agenti del commissariato di Ostuni hanno chiuso un locale che funzionava come bar e sala giochi senza autorizzazioni. Il circolo, situato in uno scantinato, è stato sequestrato ieri sera. Gli investigatori hanno scoperto che il posto operava senza nessuna licenza. Ora si indaga su eventuali responsabilità e sulla provenienza delle attrezzature usate.

E la polizia nelle stesse ore individua gli autori del furto di una bici elettrica. Era in corso un dispositivo interforze: in azione anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale OSTUNI - Gli agenti del commissariato di Ostuni hanno sequestrato un circolo, che funge anche da bar e sala giochi, completamente abusivo. Nelle stesse ore, hanno denunciato due uomini, ritenuti autori del furto di una bici elettrica. Entrambi gli episodi sono accaduti nella serata del 22 gennaio 2026. Quella sera, proprio nella Città Bianca, era in atto un dispositivo di sicurezza interforze, con l'impiego congiunto di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

