Nei primi mesi del 2025, più di 12.100 minorenni non accompagnati sono arrivati via mare in Italia. Nella stessa occasione, oltre 17.500 di loro sono stati inseriti in strutture di accoglienza. L’UNICEF e il CNCA hanno pubblicato una nuova analisi, “Chi accoglie?”, che mette in luce i profili delle famiglie affidatarie di questi minori. La situazione continua a essere complessa e richiede attenzione immediata.

Nel 2025, oltre 12.100 minorenni non accompagnati sono arrivati via mare e oltre 17.500 minorenni migranti e rifugiati non accompagnati vivevano in accoglienza. Solo il 4% ha potuto contare su una famiglia affidataria.. 2 febbraio 2026. L'UNICEF e il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA) presentano oggi "Chi accoglie?", un'analisi qualitativa preliminare sui profili delle famiglie affidatarie di minorenni non accompagnati.

© Puntomagazine.it - UNICEF e CNCA presentano la nuova analisi “Chi accoglie?” sui profili delle famiglie affidatarie di minorenni non accompagnati.

Approfondimenti su UNICEF CNCA

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su UNICEF CNCA

