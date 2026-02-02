Una mozione per completare corso Strasburgo il comitato Saline pp1 | Fino ad ora neanche un euro stanziato

Il comitato Saline PP1 ha presentato una mozione chiedendo di completare corso Strasburgo a Montesilvano. Finora, però, nessun euro è stato stanziato per quell’opera. La richiesta arriva in concomitanza con la realizzazione del Pala Pattinodromo da 4 milioni di euro, e i cittadini aspettano risposte chiare sui lavori pubblici in città.

Una mozione per chiedere che contemporaneamente alla costruzione del Pala Pattinodromo da 4 milioni di euro venga completato anche corso Strasburgo a Montesilvano. È quella che il Comitato Saline Marina Pp1 chiede ai consiglieri comunali di fare propria e di portare in aula nei giorni in cui va avanti la sessione di bilancio. Questo perché, denuncia, “nessun euro compare per il completamento dell’asse principale del Pp1, dalla stazione al mare, previsto come viale da 32 metri di larghezza, con doppio viale alberato porticato, ampi marciapiedi e piste ciclabili. L'attuale corso, incompleto, soffre l'abbandono ed il degrado, con molti negozi sotto i portici chiusi e sfitti”.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Corso Strasburgo Crematorio, fuori due. Non si fa neanche a Saline: "Ora uno studio di esperti" Il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, ha annunciato che non si farà un crematorio a Tavernelle né nella zona di via Saline. La nota del Comitato Nobel: «Il premio non può essere ceduto, neanche simbolicamente» Il Comitato Nobel ha ribadito che il titolo di Nobel per la Pace rimane strettamente personale e non può essere ceduto, neanche simbolicamente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Corso Strasburgo Argomenti discussi: TERMINI, LANCELLOTTI (CG): APPROVATA IN AULA MIA MOZIONE PER UNA PENSILINA COPERTA DA DROP OFF TAXI A STAZIONE; Arriva la mozione della maggioranza sulle pensioni, possibili correttivi sull'età; Pd Cosenza, convocata l’assemblea per il 3 febbraio. Sarà la resa dei conti? · CosenzaChannel.it; Case popolari ex Enasarco, il Municipio VIII si divide sul metodo. Una mozione per completare corso Strasburgo, il comitato Saline pp1: Fino ad ora neanche un euro stanziatoNon solo Pala Pattinodromo da 4 milioni, opera contestata dal comitato, ma anche l'impegno a mantenere quello preso per corso Strasburgo così da ridurre la conflittualità sul tema, ma sopratutto, sost ... ilpescara.it Parapetti del nuovo lungolago, mozione di Gaddi in Regione: Priorità all’estetica e alle indicazioni della SoprintendenzaNel documento si chiede di rivedere il progetto dopo le critiche ai prototipi posati a maggio 2025: sul tavolo anche l’ipotesi di riproporre i parapetti storici, anche in copia ... quicomo.it A Strasburgo per il Consiglio d'Europa. Per portare avanti la mozione che ho depositato per introdurre l'educazione sentimentale e affettiva sin dalla scuola primaria. Per far crescere ogni bambina e bambino nel rispetto l'uno dell'altra, gli uni degli altri. - facebook.com facebook Il grido di gioia degli agricoltori alla notizia che la plenaria del Parlamento europeo ha approvato a #Strasburgo una mozione per chiedere alla Corte europea di Giustizia di valutare se l'accordo con il #Mercosur sia conforme ai Trattati #Ue. x.com

