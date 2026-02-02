Una culla per la vita La ruota è già attiva

A Prato è arrivata la prima culla per la vita. Si tratta di un progetto già attivo in molte grandi città italiane, pensato per prevenire l’abbandono dei neonati in situazioni di rischio. I funzionari del Comune hanno installato il primo dispositivo, sperando di salvare più vite possibili. La culla permette alle madri di lasciare il bambino in sicurezza, senza rischiare conseguenze legali o di abbandono improvviso. Ora si attende che altre città seguano l’esempio di Prato e mettano in funzione questo sistema di emergenza.

Una culla per salvare la vita di un neonato. A Prato ieri è arrivata la prima " culla per la vita ", un progetto diffuso nelle grandi città per prevenire l’ abbandono neonatale in condizioni di pericolo. La culla è all’ingresso della Misericordia, in via Galcianese. La Misericordia ha subito condiviso la proposta, pensata insieme al Centro per i diritti del malato, al Movimento per la vita e al Centro di aiuto alla vita di Prato e si è adoperata per realizzarla. Come funziona? Si preme il pulsante e la culla si apre, c’è il lettino e una volta deposto il bambino le porte si richiudono e scattano gli allarmi innescati da sensori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina a Prato è stata inaugurata la “Culla per la vita”, un nuovo servizio che permette alle madri in difficoltà di lasciare i loro neonati in modo sicuro e senza rischi.

Una culla per salvare la vita di un neonato. A Prato ieri è arrivata la prima culla per la vita, un progetto diffuso nelle grandi città per prevenire l'abbandono neonatale in condizioni di pericolo.

Prato avrà una culla per la vita, un luogo protetto nel quale le mamme in difficoltà possono lasciare il loro neonato nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy.

Si chiama «culla per la vita» ed è un progetto pensato per prevenire l'abbandono neonatale in condizioni di pericolo, offrendo alle madri in difficoltà un'alternativa sicura e anonima. Il servizio è arrivato anche a Prato grazie alla Misericordia