Una bella Udinese supera di misura la Roma | Runjaic sorprende Gasp

L’Udinese batte 1-0 la Roma nel posticipo di Serie A. La squadra di Runjaic si conferma in forma e sorprende anche questa volta, superando gli avversari di Gasp. La partita si decide con un gol nel secondo tempo, e i friulani conquistano tre punti importanti in casa. La Roma cerca di reagire, ma non riesce a trovare il pareggio.

L’ Udinese si conferma ammazza grandi e supera 1-0 la Roma, nel posticipo del lunedì, valido per il 23° turno di Serie A. Passo falso dei giallorossi, che restano a 43 punti e perdono terreno nei confronti di Napoli e Juventus. Nel primo tempo terminato senza reti giocano meglio i friulani, pericolosi in avvio di partita con un gran tiro da fuori di Atta, su cui fa buona guardia Svilar. I giallorossi non riescono a pungere e per lunghi tratti subiscono l’iniziativa della squadra di Runjaic. Nella ripresa l’Udinese trova subito il vantaggio. Una punizione calciata da Jurgen Ekkelenkamp trova la deviazione decisiva di Malen, che beffa Svilar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

