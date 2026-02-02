Un virus nascosto dei pipistrelli sta infettando l’uomo

Cinque persone in Bangladesh sono finite in ospedale con sintomi gravi, tra cui problemi respiratori e neurologici. Hanno contratto un nuovo virus che si trasmette dai pipistrelli, chiamato Pteropine orthoreovirus. La scoperta preoccupa gli esperti, che temono possibili ulteriori contagi. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di capire come si sia diffuso il virus e come contenere eventuali focolai.

Cinque pazienti in Bangladesh hanno contratto un nuovo virus di origine animale, identificato come Pteropine orthoreovirus (PRV), un patogeno trasmesso dai pipistrelli che ha causato gravi sintomi neurologici e respiratori. La scoperta, avvenuta nel 2026, è stata resa possibile grazie a una tecnologia di sequenziamento avanzata chiamata Viral Capture Sequencing (VCS), sviluppata presso il Center for Infection and Immunity della Columbia University. A differenza dei metodi tradizionali, il VCS permette di analizzare contemporaneamente migliaia di virus potenzialmente infettivi, con un'accuratezza simile a quella della PCR, ma con un raggio d'azione molto più ampio.

