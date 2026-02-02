Raffaele si sente molto male per la partenza di Ornella. Non riesce a nascondere il dolore, anche se lei al telefono si mostra fredda e distante. Gli amici del palazzo si preoccupano e cercano di tirarlo su, invitandolo a cena e restando con lui in questi momenti difficili.

Raffaele sta veramente male per la partenza di Ornella. E anche al telefono lei è fredda e lontana. Gli amici del palazzo lo aiutano, invitandolo a cena e standogli vicino. Ma non basta. Lui sente che ormai tra i due si è rotto qualcosa e forse stavolta non è riparabile. Nel frattempo anche Giulia è in partenza per andare a trovare Angela, anche se ha timore che allontanarsi per tanto tempo non farà bene a Luca. A Napoli però è tornato Vinicio con Alice. Il ragazzo è determinato a riparare i danni commessi dal fratello, ma sa di essere ancora troppo giovane per occuparsene in prima persona. Ora però la situazione si fa complicata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Raffaele sta male per la partenza di Ornella

Approfondimenti su Un Posto Al Sole

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Un Posto al Sole: La Richiesta Di Raffaele!

Ultime notizie su Un Posto Al Sole

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianluca e Alberto affascinati dalla stessa ragazza!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

Anticipazioni Un Posto al Sole 9 al 13 febbraio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it

Liratv. . Salernitana, Raffaele cerca conferme dai suoi Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #eseiprotagonista #Salernitana #stagione #così #dare #posto #primo #Raffaele #Salerno #scorso - facebook.com facebook

Chi è Raffaele #Huli Il portiere convocato al posto di #Pinsoglio x.com