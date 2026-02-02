Un Posto al Sole anticipazioni 3 febbraio | Eduardo pronto al colpo Damiano vuole vivere con Rosa
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Damiano e Rosa smettono di litigare. Nellepisodio del 3 febbraio di Un Posto al Sole infatti, la coppia si riappacificherà: dopo le tensioni riguardo la convivenza, Damiano prenderà una decisione che renderà Rosa molto felice. Allo stesso tempo però, Renda continuerà a sembrare ancora molto dubbioso al rigurdo. Vediamo dunque cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Un Posto al Sole anticipazioni
Un Posto al Sole, anticipazioni 10 dicembre: Damiano rassicura Rosa su Eduardo, Filippo arriva ai Cantieri
Le anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 dicembre svelano i risvolti delle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.
Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta Ferri
Questa sera andrà in onda una nuova puntata di
Ultime notizie su Un Posto al Sole anticipazioni
Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026.
Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2026: Michele prende posizione, Roberto dovrà ascoltarlo!Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 febbraio 2026 su Rai3. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap. msn.com
Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com
Luisa Amatucci. - Amata Silvia in “Un posto al sole”, Luisa è nipote d’arte, infatti la zia è l’attrice Isa Danieli - Nel 1979 debutta in teatro nella commedia “Amore e magia nella cucina di mamma”, di Lina Wertmüller che la dirigerà anche all’esordio cinematografi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.