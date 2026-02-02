Un Posto al Sole anticipazioni 3 febbraio | Eduardo pronto al colpo Damiano vuole vivere con Rosa

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Damiano e Rosa smettono di litigare. Nellepisodio del 3 febbraio di Un Posto al Sole infatti, la coppia si riappacificherà: dopo le tensioni riguardo la convivenza, Damiano prenderà una decisione che renderà Rosa molto felice. Allo stesso tempo però, Renda continuerà a sembrare ancora molto dubbioso al rigurdo. Vediamo dunque cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

