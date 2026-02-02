A Los Angeles, Lady Gaga ha catturato l’attenzione dei presenti e dei milioni di spettatori con un look da vera star. La cantante ha scelto un trucco semplice ma molto efficace, che ha acceso i riflettori su un messaggio sociale importante. Anche un dettaglio apparentemente banale può diventare protagonista di un outfit di grande impatto.

A i Grammy Awards 2026 Lady Gaga firma uno dei beauty look più magnetici e commentati della serata. E rilancia un tema beauty cruciale: anche l’accessorio più semplice può diventare elemento clou di un outfit. Protagonisti assoluti sono infatti i capelli lunghissimi, in un biondo platino glaciale, portati extra sleek. Ma soprattutto raccolti con un’architettura di mollette elastiche, completate da spilla slogan, che fanno subito tendenza. Lady Gaga infiamma i Grammy: «Le persone trans non sono invisibili, meritano amore» X Le star si schierano ai Grammys 2026. Nella serata degli Awards più prestigiosi a livello internazionale, una sorta di Oscar della musica, Gaga fa incetta di premi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un look da glam puro, con un grande messaggio sociale

