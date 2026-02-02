Un nuovo ecografo palmare è stato consegnato alla Pneumologia del Noa. I volontari dell’associazione “Diversamente splendidi” hanno fatto la donazione per aiutare il reparto a migliorare le diagnosi. Ora i medici potranno utilizzare uno strumento più efficace e portatile per le visite.

Un nuovo ecografo palmare in dono alla Pneumologia del Noa grazie all’associazione “ Diversamente splendidi ”. E’ avvenuta la consegna del macchinario che verrà utilizzato nelle ecografie toraciche delle patologie pleuro-polmonari neoplastiche. L’apparecchio è stato donato dall’associazione “Diversamente splendidi” da molti anni impegnata nel raccogliere fondi a sostegno della sanità oncologica. Hanno partecipato la presidente di “Diversamente splendidi” Antonella Vigani insieme a Laura Lucchini, la direttrice della Pneumologia di area vasta Valentina Pinelli, la direttrice di Pneumologia del Noa Anna Porcu e Costanza Bisordi per la direzione medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ecografo palmare donato al Noa dai volontari

