Un ecografo palmare donato al Noa dai volontari
Un nuovo ecografo palmare è stato consegnato alla Pneumologia del Noa. I volontari dell’associazione “Diversamente splendidi” hanno fatto la donazione per aiutare il reparto a migliorare le diagnosi. Ora i medici potranno utilizzare uno strumento più efficace e portatile per le visite.
Un nuovo ecografo palmare in dono alla Pneumologia del Noa grazie all’associazione “ Diversamente splendidi ”. E’ avvenuta la consegna del macchinario che verrà utilizzato nelle ecografie toraciche delle patologie pleuro-polmonari neoplastiche. L’apparecchio è stato donato dall’associazione “Diversamente splendidi” da molti anni impegnata nel raccogliere fondi a sostegno della sanità oncologica. Hanno partecipato la presidente di “Diversamente splendidi” Antonella Vigani insieme a Laura Lucchini, la direttrice della Pneumologia di area vasta Valentina Pinelli, la direttrice di Pneumologia del Noa Anna Porcu e Costanza Bisordi per la direzione medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Noa Pneumologia
Pediatria, donato un nuovo ecografo di ultima generazione
Un gesto di solidarietà che fa la differenza: l’Associazione Luca ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.
Prevenzione oncologica. Donato un nuovo ecografo grazie alla solidarietà
Ultime notizie su Noa Pneumologia
Argomenti discussi: Un ecografo palmare donato al Noa dai volontari; Nuovo ecografo palmare alla Pneumologia dell’ospedale Apuane; Un’isola neonatale per l’ospedale Martini di Torino; Donato un elettrocardiografo al Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo.
Un ecografo palmare donato al Noa dai volontariL’associazione ’Diversamente splendidi’ ha raccolto fondi e acquistato lo strumento utile per le ecografie toraciche nelle patologie neoplastiche. msn.com
Ecografo donato all’InsubriaAlla vista è un piccolo apparecchio, ma le sue potenzialità sono molto ampie. Consegnato a Villa Tamagno un ecografo palmare,... Alla vista è un piccolo apparecchio, ma le sue potenzialità sono molto ... ilgiorno.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.