Un nuovo dispositivo promette di cambiare le cose. Trasforma gli avanzi alimentari in risorse utili per chi ha bisogno. In Italia, ogni anno, vengono buttate oltre 5 milioni di tonnellate di cibo. Una montagna di risorse che finisce negli impianti di smaltimento o nei cassonetti. Ora, con questa tecnologia, si cerca di recuperare almeno una parte di quel cibo, riducendo gli sprechi e aiutando chi vive in difficoltà.

Ogni anno in Italia vengono gettate oltre 5 milioni di tonnellate di cibo, un’immensa quantità di risorse che finisce negli impianti di smaltimento o nei cassonetti. Il problema non riguarda solo i consumatori: una parte significativa di questo spreco proviene da bar, ristoranti, pasticcerie e panifici, che si trovano spesso a dover eliminare prodotti ancora commestibili per questioni di scadenza, logistica o normative. A cambiare la situazione è un nuovo strumento digitale, nato da un’idea condivisa tra imprese, enti del Terzo Settore e istituzioni: il Donometro. Lanciato in occasione della Giornata internazionale sulla consapevolezza degli sprechi alimentari, il sistema si rivolge a tutti i pubblici esercizi che generano eccedenze, offrendo una piattaforma semplice, sicura e tracciabile per donare il cibo in eccesso a chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un dispositivo innovativo trasforma gli avanzi alimentari in risorse per chi vive in difficoltà.

