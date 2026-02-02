Un carabiniere! Il gesto estremo in strada scoperta choc | Subito prima… Terribile

Da tvzap.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte a Lamezia Terme un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita in strada. La scoperta ha scosso la città, che si trova ancora sconvolta dall’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Nessuna spiegazione è ancora stata trovata, ma il dolore tra amici e colleghi è palpabile.

Nelle prime ore tra venerdì e sabato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un carabiniere di 39 anni è morto dopo essersi tolto la vita in strada. L’episodio, avvenuto durante un intervento dei colleghi, è ora al centro di accertamenti avviati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. La vicenda si è consumata in pochi minuti: un controllo, l’invito a raggiungere la caserma e, durante il tragitto, il gesto che ha portato al decesso del militare. Carabiniere morto a Lamezia Terme: chi era la vittima. La vittima è Battista Mastroianni, 39 anni, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovalino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

un carabiniere il gesto estremo in strada scoperta choc subito prima8230 terribile

© Tvzap.it - Un carabiniere! Il gesto estremo in strada, scoperta choc: “Subito prima…”. Terribile

Approfondimenti su Lamezia Terme

Carabiniere si suicida in strada, scoperta shock: “Subito prima…”. Terribile

Un carabiniere si è tolto la vita in strada a Lamezia Terme nella notte tra venerdì e sabato.

Carabiniere si suicida in strada, scoperta choc: “Subito prima…” 

Un carabiniere si è tolto la vita in strada in modo improvviso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lamezia Terme

Argomenti discussi: Cagnano Varano, ritrovato in caserma il corpo senza vita di un carabiniere forestale. L'ipotesi di un gesto estremo; Carate Brianza: carabiniere fuori servizio salva un uomo sul ponte di Realdino; Pradleves: cerca di compiere un gesto estremo, lo salva la prontezza di un giovane carabiniere; Carabiniere suicida a Lamezia Terme: la Procura indaga per chiarire le cause del gesto.

un carabiniere il gestoCarabiniere suicida in Calabria: era stato fermato dai colleghiA seguito dei rilievi effettuati dal personale specializzato del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Catanzaro e dell’esame esterno del medico legale, la salma è stata traslata presso ... zoom24.it

un carabiniere il gestoMedicina (Bo). Coraggioso gesto del carabiniere adranita Salvatore Faro, che sventa furto bloccando il ladro tuffandosi nel fiumeUn carabiniere originario di Adrano, Salvatore Faro, è riuscito a sventare un furto di rame in un’azienda agricola, catturando il ladro dopo un ... tvadrano.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.