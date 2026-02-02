Un carabiniere! Il gesto estremo in strada scoperta choc | Subito prima… Terribile

Questa notte a Lamezia Terme un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita in strada. La scoperta ha scosso la città, che si trova ancora sconvolta dall’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Nessuna spiegazione è ancora stata trovata, ma il dolore tra amici e colleghi è palpabile.

Nelle prime ore tra venerdì e sabato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un carabiniere di 39 anni è morto dopo essersi tolto la vita in strada. L'episodio, avvenuto durante un intervento dei colleghi, è ora al centro di accertamenti avviati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. La vicenda si è consumata in pochi minuti: un controllo, l'invito a raggiungere la caserma e, durante il tragitto, il gesto che ha portato al decesso del militare. Carabiniere morto a Lamezia Terme: chi era la vittima. La vittima è Battista Mastroianni, 39 anni, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovalino.

