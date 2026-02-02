Un anno di Frizzi il pizzificio di via Monfalcone | tecnica tradizione e scelte consapevoli

A un anno dall’apertura, siamo andati da Frizzi pizza in via Monfalcone a Catania. Il locale, conosciuto come il

A distanza di un anno dalla sua apertura, siamo stati da Frizzi pizza, in via Monfalcone a Catania, per festeggiare questo primo traguardo. E' sicuramente una delle realtà più interessanti del panorama pizza etneo. E non è un’affermazione banale, considerando che parliamo di una città che negli ultimi anni ha alzato tantissimo l’asticella, con tante pizzerie che propongono un livello davvero alto (per la gioia di tutti). Dietro Frizzi c’è Donato Spatola, campano doc e uno dei soci del progetto. La sua storia nasce dalla passione di famiglia per l’arte bianca e si trasforma, col tempo, in un percorso fatto di studio, sacrifici e tanta pratica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Frizzi Pizza

L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci semplici gesti quotidiani per rendere il nuovo anno più equilibrato.

Il Natale rappresenta un momento di riflessione e di valori condivisi, incentrati sulla famiglia, l’amore e la speranza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frizzi Pizza

Argomenti discussi: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, matrimonio bis: Trent'anni di amore. Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi: Un vero gentiluomo; Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, il matrimonio in Brasile: Dopo 30 anni ci siamo giurati nuovamente amore; Anna Valle: Il bacio migliore sul set con Neri Marcorè. Ho fatto l'attrice grazie a Gianni Morandi; Patrizia Pepe riparte dall’arte e riapre la sede di Campi Bisenzio per le mostre.

fabrizio frizzi un anno dalla morte videoSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Se n'è andato Frizzi, aveva 60 anni: il triste annuncio della moglieOggi, 26 marzo 2018 fabrizio frizzi se n'è andato nella notte al nasocomio Sant'Andrea di Roma, per colpa di un'emoraggia cerebrale. A dare la triste notizia è stata la moglie Carlotta Mantovan ed il ... it.blastingnews.com

Festeggia un anno di Frizzi Pizza insieme a noi! Venerdì 30 gennaio dalle ore 18:30 alle 20:00 vi invitiamo a partecipare alla degustazione delle nostre specialità e a brindare ai successi di questo primo anno trascorso insieme. DJ SET by Gianluca Di - facebook.com facebook