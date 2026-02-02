Umberto Di Fusco nominato esperto Anci per la sicurezza

Umberto Di Fusco, consigliere comunale di Viterbo, è stato nominato esperto dal gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’Anci. La sua nomina è arrivata ieri, durante una riunione dell’ufficio di presidenza. Ora, si occuperà di contribuire alle decisioni sulla gestione della sicurezza nei Comuni italiani.

Umberto Di Fusco, il consigliere comunale di Viterbo nominato componente esperto del gruppo di lavoro sul tema sicurezza per l'ufficio di presidenza della conferenza nazionale Anci. Delegato alle Politiche per la sicurezza integrata di palazzo dei Priori, è stato nominato alla luce della “pluriennale e altamente qualificata esperienza professionale di Di Fusco nel campo della sicurezza”, su proposta di Marco Ciorba. Ciorba, oltre a essere presidente del consiglio comunale di Viterbo, è vicecoordinatore nazionale dei presidenti dei consigli comunali in seno alla conferenza nazionale dell'Anci.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

