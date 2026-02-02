Ultimissime Inter LIVE | Tentativo last minute per Perisic e Diaby

Questa mattina, l’Inter ha tentato un colpo last minute per portare in squadra Ivan Perisic e Moussa Diaby. I dirigenti nerazzurri hanno lavorato fino all’ultimo per cercare di convincere i due giocatori a vestire la maglia dell’Inter, ma ancora non ci sono novità ufficiali. La trattativa resta aperta e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 2 FEBBRAIO. Mercato Inter, Romano rivela: «I nerazzurri ci hanno riprovato per Perisic e Diaby: ecco le risposte! Sull’offerta della Lazio per Frattesi.». Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli: i nerazzurri hanno fatto un altro tentativo per Perisic e Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Tentativo last minute per Perisic e Diaby Approfondimenti su Perisic Diaby Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! In casa Inter si respira tensione. Calciomercato Inter, Romano fa il punto sui nerazzurri: le ultimissime su Perisic, Norton-Cuffy e Diaby Fabrizio Romano fa il punto sui nerazzurri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Perisic Diaby Argomenti discussi: Inter-Pisa 6-2: gol e highlights. I nerazzurri dilagano in rimonta; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Il Milan al bivio Roma: all’Olimpico anche per evitare il tentativo di fuga dell’Inter. Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! Cosa aspettarsi dai nerazzurriCalciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! Cosa aspettarsi dai nerazzurri Ore frenetiche e telefoni bollenti in casa Inter in questo ul ... calcionews24.com Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it L'Inter adesso ci crede! Può riaprirsi la pista per Diaby: le ultimissime facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Inter x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.