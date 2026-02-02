Ultimissime Inter LIVE | niente da fare per Diaby arrestato il tifoso che ha colpito Audero

Questa mattina un tifoso interista è stato arrestato dopo aver colpito il portiere dell’Atalanta, Audero, durante la partita. L’uomo è stato portato via dalla polizia mentre i tifosi assistono increduli. La scena ha causato sconcerto tra i presenti e ha portato a un immediato intervento delle forze dell’ordine. La partita si è fermata per alcuni minuti, poi è ripresa senza ulteriori incidenti. La società nerazzurra condanna fermamente quanto accaduto.

Calciomercato Inter, doccia fredda per Diaby! Muro dell'Al Ittihad, il retroscena e cosa è successo ieri. Calciomercato Inter, nella giornata di ieri è stato respinto l'ultimo tentativo dei nerazzurri per Diaby: muro dell'Al Ittihad Cremonese Inter, il tifoso che ha tirato il petardo ad Audero sarà arrestato! Queste le possibili sanzioni per i nerazzurri. Un tifoso della Cremonese che ieri ha lanciato un petardo contro Audero sarà arrestato. Il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dite, poi è stato picchiato Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero. Mercato: Rugani verso la Fiorentina, Lookman all'Atletico Madrid. le notizie del giorno; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter oggi in tv: due canali per la diretta. Inter, violate le regole del calciomercato: niente scambioIl mercato dell'Inter registra voci sullo scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez. Affare contro le regole: l'argentino ha giocato con la Juve ... Inter, niente mercato in entrata fino a gennaio: il retroscenaMILANO - Arrivederci a gennaio. A meno di opportunità e occasioni che dovessero sbocciare, per la difesa e un po' meno per l'attacco, di qui al 1° settembre - al momento non c'è nulla che bolla in ... L'Inter adesso ci crede! Può riaprirsi la pista per Diaby: le ultimissime

