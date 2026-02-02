La UILTuCS Puglia ha proclamato lo stato di agitazione del personale di portierato e reception nelle sedi delle Corti d’Appello di Brindisi, Lecce e Taranto. La decisione arriva dopo le ultime scelte della Corte di Lecce, che ha deciso di rivedere il servizio. Il personale protesta e chiede un confronto diretto con le istituzioni.

La UILTuCS Puglia proclama lo stato di agitazione del personale impiegato nel servizio di portierato e reception delle sedi della Corte di Appello di Brindisi, Lecce e Taranto, a seguito delle decisioni assunte dalla Corte di Appello di Lecce, committente del servizio. Alla scadenza del contratto con la società Clean Service srl, nell'ambito della convenzione Consip, la Corte di Appello ha proceduto a un affidamento diretto sotto soglia di durata quadrimestrale alla società Bruma Investigazioni, in attesa dell'espletamento di una nuova gara. Un affidamento che prevede però una riduzione di circa il 30% delle prestazioni, con conseguenze dirette e pesantissime sull'occupazione.

© Tarantinitime.it - UILTuCS: stato di agitazione per il servizio di portierato nelle Corti d’Appello

Questa mattina le Corti d'Appello si sono riunite per l'apertura ufficiale dell'anno giudiziario 2026.

Questa mattina si è aperto ufficialmente l'anno giudiziario nelle Corti d'Appello.

