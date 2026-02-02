ufficio del giudice di pace organico arrivano rinforzi assegnate due magistrate

L’ufficio del giudice di pace di La Spezia si prepara a ricevere un aiuto importante. Lunedì 2 febbraio, due nuove magistrate onorarie inizieranno a lavorare, portando così un po’ di sollievo all’organico che da tempo aveva bisogno di rinforzi.

Arrivano rinforzi all’ ufficio del giudice di pace spezzino. Lunedì 2 febbraio prendono, infatti, servizio due nuove magistrate onorarie. Si tratta di Barbara Busi e Ilaria Steccaglia. Andranno ad affiancare Paolo Oneto e Stefano Galeotti, i due giudici ancora in servizio dopo il pensionamento a marzo 2024 di Laura Campi. I due nuovi giudici hanno vinto il concorso per titoli bandito dal ministero della giustizia nel 2023. Dopo aver effettuato i sei mesi di tirocinio nel 2024 sono state ritenute idonee dal consiglio giudiziario e nominate magistrate onorarie dal ministro Carlo Nordio a maggio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

