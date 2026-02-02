Ue sollecita 16 nazioni a rivedere impegno per la sostenibilità energetica dopo valutazione congiunta

La Commissione europea ha chiesto a 16 paesi di rivedere i loro impegni sul fronte dell’energia sostenibile. Dopo una valutazione congiunta, Bruxelles ha deciso di avviare una procedura ufficiale per far uscire questi Stati dal Trattato sulla Carta dell’energia, sostenendo che la loro posizione non si integra più con le regole dell’Unione.

La Commissione europea ha ufficialmente sollecitato 16 Stati membri a uscire dal Trattato sulla Carta dell’energia, avviando una procedura formale per correggere una situazione giuridica ritenuta incompatibile con il quadro istituzionale dell’Unione. L’azione, avviata nel febbraio 2026, segue il recesso ufficiale dell’Unione europea e di Euratom dal trattato, avvenuto il 28 giugno 2025. Il documento inviato a Bruxelles contiene un’istanza diretta a quei Paesi che, nonostante l’uscita dell’UE dal trattato, continuano a mantenere la loro adesione. La Commissione chiede un’uscita rapida e coordinata entro due mesi, altrimenti potrebbe avviare una procedura di infrazione formale, con conseguenze legali per i governi che non si adeguano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

