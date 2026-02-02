Udinese-Roma | dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni

Questa sera la Roma torna in campo per la 23ª giornata di Serie A. I giallorossi giocano in trasferta contro l'Udinese, nel posticipo di lunedì 2 febbraio. La partita si può seguire in tv e streaming, con orario e formazioni ancora da definire.

Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi affrontano l’ Udinese in trasferta nel posticipo valido per la 23ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di continuità in campionato. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini arriva al match dopo il pareggio europeo contro il Panathinaikos, risultato che ha comunque garantito alla Roma la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. In Serie A, invece, i capitolini sono reduci dall’ 1-1 contro il Milan. Momento positivo anche per l’Udinese di Kosta Runjaic, che nell’ultimo turno ha conquistato una vittoria convincente per 3-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Udinese Roma

La Roma torna in campo oggi, lunedì 2 febbraio, per affrontare l’Udinese in trasferta.

Questa sera la Roma scende in campo a Udine per il Monday Night della 23ª giornata di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Udinese-Roma in TV e LIVE streaming; Udinese-Roma: probabili formazioni e statistiche; Udinese-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming.

Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioniTorna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi affrontano l’Udinese in trasferta nel posticipo valido per la 23ª giornata di Serie A. Una ... funweek.it

Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaGian Piero Gasperini e Kosta Runjaic ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse ) Udinese-Roma è ... msn.com

Udinese Roma, la probabile formazione di SkySport #UdineseRoma #AsRoma #SerieA - facebook.com facebook

L'Alfabeto di #UdineseRoma: #Udine e martello Un anno fa in Friuli la vittoria che dette il via alla rimonta della #Roma di #Ranieri. Dalle sfide tra Zico e Falcao a quelle tra #Totti e #DiNatale @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com