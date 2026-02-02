Udinese-Roma Cristante | Partita fisica dobbiamo fare la differenza davanti
Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Udinese-Roma. La squadra giallorossa si sta preparando a scendere in campo al Bluenergy Stadium, consapevole che il match sarà molto fisico. Cristante ha già avvertito: serve fare la differenza soprattutto in avanti, perché l’ostacolo dell’udinese sarà duro da superare. La tensione è alta, le due formazioni si stanno schierando, e i tifosi aspettano di vedere chi saprà prevalere in questa sfida di grande intensità.
A pochi minuti dal calcio d’inizio di Udinese-Roma, la squadra giallorossa si prepara alla trasferta del Bluenergy Stadium sapendo che l’impatto fisico sarà decisivo. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, Bryan Cristante ha fissato i temi della gara valida per il campionato, indicando la rotta: intensità, solidità e qualità negli ultimi metri. La chiave del match. Cristante non gira intorno alla difficoltà della serata e mette subito l’accento sulla gestione dei momenti. «Sì, è una partita difficile. Sarà molto fisica, molto tosta. Tutte le partite contro di loro sono difficili, ma dobbiamo vincere per restare nella zona Champions, ora che tutti cominciano ad andare forte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
