Udinese-Roma Cristante | Partita fisica dobbiamo fare la differenza davanti

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Udinese-Roma. La squadra giallorossa si sta preparando a scendere in campo al Bluenergy Stadium, consapevole che il match sarà molto fisico. Cristante ha già avvertito: serve fare la differenza soprattutto in avanti, perché l’ostacolo dell’udinese sarà duro da superare. La tensione è alta, le due formazioni si stanno schierando, e i tifosi aspettano di vedere chi saprà prevalere in questa sfida di grande intensità.

