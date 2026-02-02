Udinese-Roma 1-0 le pagelle | Soulé 5 è spento Ekkelenkamp 7,5 decisivo Okoye 7 miracolo nel recupero Wesley 6,5

L'Udinese batte la Roma 1-0 e conquista i tre punti. I giallorossi hanno giocato una partita difficile, senza trovare la giusta incisività. Soulé è apparso spento, mentre Ekkelenkamp ha fatto la differenza con un gol decisivo e Okoye ha salvato il risultato con un miracolo nel finale. La sconfitta costa ai romani il quarto posto, ora nelle mani della Juventus.

La Roma crolla 1-0 sul campo dell'Udinese e perde e cede il quarto posto alla Juventus. Una partita di sofferenza per i giallorossi che non riescono a mettere la solità qualità in campo e creano poco. Decisivo il gol di Ekkelenkamp su punizione, complice la deviazione della barriera che manda fuorigioco Svilar. Nel finale Cristante pareggia ma il gol viene annullato per il fuorigioco precedente di Tsimikas. Poi allo scadere Okoye compie un autentico miracolo che nega il pareggio a Mancini. Tre punti preziosi per l'Udinese, per la Roma è certamente un passo indietro o magari un incidente di percorso.

