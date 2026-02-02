L’Udinese batte la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium nella 23ª giornata di Serie A. La partita si decide con una punizione di Jurgen Ekkelenkamp, che devia sulla barriera e batte il portiere avversario. La Roma cerca di reagire, ma non riesce a trovare il pareggio. L’Udinese conquista così tre punti importanti in casa.

L’ Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium nel match della 23ª giornata di Serie A, disputato lunedì 2 febbraio 2026, grazie a una punizione di Jurgen Ekkelenkamp deviata dalla barriera. I friulani confermano il momento positivo dopo il successo di Verona; i giallorossi rallentano nella corsa ai primi quattro posti. Una gara fisica, sbloccata da un episodio. Il primo tempo scorre su binari di equilibrio ma con l’Udinese più intraprendente e pericolosa. La Roma fatica a dare ritmo alla manovra e si affida a sporadiche accelerazioni, trovando davanti un Maduka Okoye attento. Dopo l’intervallo l’episodio che decide la sfida: al 49’ Ekkelenkamp calcia una punizione dal limite, la traiettoria viene deviata involontariamente da Malen in barriera e inganna Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Udinese-Roma 1-0: Ekkelenkamp piega i giallorossi su punizione

Durante la partita tra Udinese e Roma, Gasperini si è scagliato contro le decisioni dell'arbitro.

