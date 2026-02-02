Udinese-Roma 1-0 | Ekkelenkamp decide su punizione

L’Udinese batte 1-0 la Roma al Bluenergy Stadium nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. Ekkelenkamp decide la partita su punizione, regalando ai friulani tre punti pesanti nella corsa contro i big della classifica. La Roma si ferma, mentre i padroni di casa festeggiano una vittoria importante.

L’ Udinese batte la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, infliggendo alla squadra di Gian Piero Gasperini uno stop pesante nella corsa ai primi quattro posti. A decidere il match, all’inizio della ripresa, è una punizione di Jurgen Ekkelenkamp deviata dalla barriera, che beffa Svilar. Primo tempo bloccato, Udinese più aggressiva. La gara si apre su ritmi elevati, con l’Udinese che fa valere fisicità e intensità sin dai primi minuti. I friulani cercano spesso la conclusione dalla distanza, soprattutto con Atta, mentre la Roma fatica a trovare fluidità nella manovra. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Malen per niente bene (5), Pellegrini fuori ritmo (5). Si salvano Svilar (6,5) e Wesley (6)La Roma stecca sul più bello e si ritrova fuori dalla zona Champions. L’Udinese la sovrasta fisicamente e davanti nessuno riesce a pungere: i friulani, grazie a un gol di ... leggo.it

L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recuperoL’Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e rallenta la corsa Champions dei giallorossi al termine di una gara intensa, tirata e combattuta.. tuttomercatoweb.com

