Ucraina Medvedev | Vittoria della Russia importante per prevenire nuovi conflitti

Due persone sono morte a Stary Oskol, in Belgorod, dopo un attacco di drone proveniente dall’Ucraina. L’incidente ha colpito un’abitazione civile, rinnovando le tensioni tra i due paesi. La Russia ha commentato che la vittoria sul campo è fondamentale per evitare nuovi conflitti. La situazione resta calda e preoccupante, con le notizie che arrivano in un momento di alta tensione tra Mosca e Kiev.

In Russia, due persone sono morte a causa dell'attacco di un drone proveniente dall' Ucraina che ha colpito un' abitazione civile a Stary Oskol, nella regione di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram come riportato dall'agenzia Tass. Ha chiarito che l'impatto del drone su un'abitazione ha innescato un incendio, causando il crollo parziale dell'edificio. I soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone. Inoltre, secondo il governatore, l'esplosione di un altro drone ha mandato in frantumi le finestre di oltre 10 appartamenti in tre condomini. Anche un'auto è rimasta danneggiata.

