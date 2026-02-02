Ucraina | Isw ' a gennaio Mosca ha conquistato il doppio del territorio rispetto a dicembre'

Le truppe russe hanno intensificato l’offensiva in Ucraina nel mese di gennaio, conquistando quasi il doppio del territorio rispetto a dicembre. Mosca ha spinto con maggiore forza, allargando il controllo su aree che prima erano sotto il controllo ucraino. La situazione sul campo si muove rapidamente e non dà segnali di rallentamento.

Washington, 2 feb. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno accelerato la loro avanzata in Ucraina per tutto il mese di gennaio, conquistando quasi il doppio del territorio rispetto al mese precedente. Lo rileva un'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw) in collaborazione con il Critical Threats Project. I dati mostrano che la Russia ha conquistato 481 chilometri quadrati a gennaio, rispetto ai 244 chilometri quadrati di dicembre 2025: uno dei maggiori guadagni in un mese invernale da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quattro anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Isw, 'a gennaio Mosca ha conquistato il doppio del territorio rispetto a dicembre' Approfondimenti su Ucraina Avanzata Ucraina: Mosca, 'conquistato villaggio nella regione di Sumy' Nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, le forze russe del gruppo Mosca: «Non credo che saremo pienamente soddisfatti del piano rivisto dall’Ucraina». Il nodo del Donbass: «Referendum? È territorio russo» – La diretta Mosca esprime scetticismo sul piano rivisto dall’Ucraina per la fine del conflitto, sottolineando che non sarà pienamente soddisfatta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ucraina Avanzata Argomenti discussi: Gli sconfinamenti dalla Bielorussia verso l’Europa sono sempre più minacciosi; La Russia non sarà in grado di riprendere le operazioni offensive su larga scala in Ucraina - ISW rivela il motivo; Musk denigra la FM polacca sbavante imbecille.; ISW: La ragione delle enormi perdite in Ucraina è che Wagner non è più in grado di reclutare mercenari. Guerra Ucraina Russia, Witkoff: Con Dmitriev incontri produttivi e costruttiviLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi l'inviato russo Dmitriev a Miami per colloqui con Usa. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky a Davos il 22 gennaioParlando a Davos, Donald Trump ha detto che oggi vedrà Volodymyr Zelensky nella città svizzera. Vladimir Putin vuole raggiungere un accordo, ha aggiunto Trump sostenendo che anche Zelensky vuole. tg24.sky.it L’Ucraina ha importato a gennaio un volume record di elettricità dall’UE, pari a 41,9 gigawatt, per mantenere stabile il sistema energetico durante gli attacchi russi e le temperature gelide. @CostanzaSpocci x.com L’uomo, un senzatetto di origine ucraina, stava forse cercando di trovare riparo per la penultima notte di gennaio: aveva individuato un caseggiato di via Bembo a Mestre facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.