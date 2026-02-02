Ucraina, finita la tregua per il freddo. Russi riprendono attacchi

Dopo pochi giorni di calma, i bombardamenti sono ricominciati in Ucraina. I russi hanno ripreso gli attacchi, rompendo la tregua stabilita per il freddo. La situazione resta tesa e nessuna delle parti sembra disposta a fermarsi.

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo.

