Ucraina finita la tregua per il freddo Russi riprendono attacchi

Dopo pochi giorni di calma, i bombardamenti sono ricominciati in Ucraina. I russi hanno ripreso gli attacchi, rompendo la tregua stabilita per il freddo. La situazione resta tesa e nessuna delle parti sembra disposta a fermarsi.

