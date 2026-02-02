Ucraina attesa per nuovi colloqui ma Russia colpisce senza tregua Zelensky | Il male va fermato

La guerra tra Ucraina e Russia non si ferma. Mentre si avvicina il nuovo giro di incontri tra Kiev, Mosca e Washington, con appuntamento a Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio, le bombe continuano a cadere. Zelensky chiede di fermare il male, ma gli attacchi russi non rallentano. La situazione resta tesa e incerta.

(Adnkronos) – Si guarda al nuovo round di colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti che è stato fissato per il 4 e il 5 febbraio ad Abu Dhabi ma intanto la guerra va avanti e gli attacchi di Mosca non danno tregua. Lo stop fino a ieri, 1 febbraio, solo su Kiev (come.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, in Ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre sette.

La Russia ha annunciato un nuovo ciclo di colloqui sulla crisi in Ucraina, previsto per la prossima settimana.

Ucraina: i russi avanzano, Zelensky nella bufera | Francesco Dall’Aglio

Argomenti discussi: Dall'inizio della guerra in Ucraina la Russia ha perso 1,2 milioni di uomini; Quasi due milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti in guerra; Guerra in Ucraina: entro primavera 2 milioni di vittime; Kiev al buio e -26° fa il conto alla rovescia dei nuovi bombardamenti.

Attacchi russi in Ucraina: aggiornamenti sui nuovi sviluppi e il bilancio delle vittimeLa situazione in Ucraina continua a deteriorarsi con l’intensificarsi degli attacchi russi. Nella notte tra sabato e domenica, si sono verificati bombardamenti che hanno provocato la morte di almeno d ... notizie.it

