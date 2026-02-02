La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola il 26 maggio scorso dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, di 19 anni. Le autorità hanno escluso l’aggravante della crudeltà, concentrandosi sulle circostanze del delitto. La famiglia della vittima chiede giustizia mentre si attendono sviluppi sul procedimento.

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci. I magistrati aversani contestano al 19enne il reato di omicidio volontario e quattro aggravanti: i motivi abietti e futili, il fatto di aver commesso il reato contro una persona con la quale era stata intrattenuta una relazione sentimentale, di aver commesso il reato contro una minore di 18 anni e di aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la difesa. Tra queste non compare l’aggravante della crudeltà, inizialmente integrata nel capo d’accusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uccisa a 14 anni dal fidanzato a Napoli: la Procura esclude l’aggravante della crudeltà

Approfondimenti su Martina Carbonaro

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola.

La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dall'ex compagno ad Afragola.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Martina Carbonaro

Argomenti discussi: Uccise a colpi di pistola la zia Laura nella sua bottega: Mattia Scutti condannato a 14 anni; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Uccisione di Laura Frosecchi, omicida condannato a soli 14 anni. il fratello Gianni: Nessuna giustizia; Uccide la zia a colpi di pistola nel forno a San Casciano: nipote condannato a 14 anni di carcere.

Uccisa a 14 anni ad Afragola. L’ex di Martina Carbonaro verso il processo. Cade aggravante della crudeltàLa ragazza fu uccisa a colpi di pietra sulla testa il 26 maggio del 2025. Per la procura non ci sarebbe stato accanimento da parte dell’indagato sulla vittima ... ilgiornale.it

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, cade l'aggravante della crudeltàÈ stato un omicidio abietto, futile, ma non crudele, quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. ansa.it

È stata esclusa l'aggravante per la crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro uccisa a 14 anni - facebook.com facebook

Bambina uccisa a 4 anni da violenze e denutrizione, 2 arresti La piccola è morta a Nola per mesi di abusi e privazioni della coppia affidataria x.com