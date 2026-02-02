Uccide un paziente su due Il virus che spaventa il mondo | interviene il ministero italiano

Il ministero della Salute rassicura: il virus Nipah non rappresenta un rischio per l’Italia. Secondo gli esperti, la possibilità che si diffonda nel nostro Paese è molto bassa. Non ci sono segnali di un pericolo imminente, anche se il virus continua a spaventare il mondo e a causare il decesso di un paziente su due dove si è diffuso.

Il virus Nipah rappresenta un rischio per l'Italia? Secondo il Ministero della Salute, non c'è motivo di allarme: la possibilità di trasmissione nel nostro Paese viene definita «molto bassa». Le rassicurazioni arrivano dopo la conferma di due casi tra operatori sanitari nello stato indiano del Bengala Occidentale e a seguito di una riunione tenutasi nella mattinata di oggi proprio al Ministero della Salute. L'incontro ha coinvolto gli esperti della rete nazionale di sorveglianza epidemiologica, convocati dal Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti del Ministero della Salute, dell' Istituto Superiore di Sanità, dell' Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, oltre a esperti del settore e delegati delle Regioni.

