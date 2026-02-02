U S Avellino Andrea Le Borgne in prestito dal Como

L’U.S. Avellino 1912 ha preso in prestito dal Como 1907 il centrocampista Andrea Le Borgne. La società biancoverde annuncia di aver firmato l’accordo con il club lariano, che permette al giocatore di indossare la maglia dell’Avellino fino a fine stagione. Le Borgne, che ha già iniziato ad allenarsi con la squadra, sarà a disposizione del tecnico nelle prossime partite.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Le Borgne. Nato a Neuilly-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2006 il nuovo centrocampista biancoverde, prima di essere acquistato dal Como, è cresciuto tra le giovanili di Nizza, Air Bel Marseille. Con il club lariano in questi due anni è stato impiegato principalmente nella formazione primavera esordendo in serie A lo scorso 27 dicembre 2025 in occasione della gara Lecce – Como. Tra settembre ed ottobre 2025 è stato protagonista con la nazionale francesce nel mondiale under 20 raggiungendo con la formazione transalpina la quarta posizione finale.🔗 Leggi su Today.it

Venerdì pomeriggio ad Avellino si è vista una scena insolita: Sgarbi si è piazzato davanti, mentre Le Borgne si è messo in mezzo.

L’Avellino si muove con decisione per chiudere l’affare Le Borgne.

Avellino, doppio innesto dal Sassuolo: arrivano Kumi e D'Andrea. Il comunicato del clubL'Avellino ha ufficializzato sui propri canali un doppio arrivo dal Sassuolo come quelli legati al centrocampista Kumi e all'esterno offensivo D'Andrea. Questi i comunicati degli irpini con i dettagli ... tuttomercatoweb.com

Avellino, tegola D'Andrea: l'esterno operato per la sutura del menisco esterno. La notaL’Avellino ha reso note le condizioni dell’esterno offensivo Luca D’Andrea, classe 2004 arrivato in estate dal Sassuolo. Il calciatore, che aveva saltato la sfida contro il Modena nell’ultimo turno di ... tuttomercatoweb.com

Il #Pescara prende il terzino sinistro Andrea #Cagnano dall’ #Avellino. #calciomercato x.com

Andrea Le Borgne è qui Benvenuto #Calciomercato #USAvellino - facebook.com facebook