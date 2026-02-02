Tutto a dritta verso Ovest

La barca a vela dell’aristocrazia sta facendo parlare di sé a Hollywood. Si tratta di una imbarcazione di lusso che ha attirato l’attenzione di personaggi come il re di Spagna Felipe VI, l’erede al trono di Norvegia Hakoon Magnus, e alcuni imprenditori italiani come Bruno Veronesi e Alistair Ray. La barca rappresenta un simbolo di prestigio e connessioni tra mondi diversi, e ora si trova al centro di un interesse crescente tra le élite internazionali.

È la barca a vela dell’aristocrazia e ha conquistato Hollywood. Unisce nella stessa community Felipe VI re di Spagna, Hakoon Magnus erede al trono di Norvegia, Bruno Veronesi, patron del Gruppo Aia e Alistair Ray, co-founder di Dalmor Capital, il fondo d’investimento che gestisce 6 miliardi di sterline di asset, che a novembre è stato acquisito da Royal London, la più grande compagnia assicurativa britannica. E a breve accoglierà tra le sue fila anche Tom Cruise. È Nautor Swan, il cantiere della vela più esclusiva. Fondato sessanta anni fa a Pietarsaari in Finlandia, il Cigno come viene chiamato dagli insider, in sei decenni ha realizzato oltre 2. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutto a dritta verso Ovest Approfondimenti su Felipe VI Autostrada A11: tir in fiamme tra Prato ovest e Pistoia, riaperto tratto verso Pisa Un incidente ha coinvolto un tir in fiamme sull’autostrada A11 tra Prato Ovest e Pistoia. Ex Ilva, i lavoratori in corteo escono dall’autostrada a Genova Ovest e tornano verso il presidio a Cornigliano | Viabilità | Video | Foto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. The Reapers Battle Not Lost Ultime notizie su Felipe VI Argomenti discussi: Questo borgo incantato tra le Alpi è un vero gioiello tutto da scoprire; Cassino Fantastica 2026: il festival pop del basso Lazio torna a casa per due giorni di cultura nerd condivisa. Fare un’impuntura dritta non è una questione di bravura, ma di metodo. Quando si è all’inizio è normale fare fatica: spesso basta usare il piedino giusto nel modo corretto e tutto diventa più semplice e preciso. Questo reel è per te se l’impuntura ti mette in diffic facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.