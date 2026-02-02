Tutti uguali oltre le ipocrisie dell’umanità | la Candelora di Don Vitaliano

Don Vitaliano torna a parlare della sua Candelora, sottolineando come, nonostante le difficoltà come la frana, le persone si ritrovano comunque attorno a Mamma Schiavona. L’obiettivo è unire invece di dividere, costruendo un mondo diverso, più aperto e meno ipocrita. La sua voce si fa sentire forte tra chi crede ancora nel confronto e nella solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti WhatsApp Video 2026-02-02 at 12.20.55 “ Nemmeno la frana ci ha fermato. Non ha fermato l’incontro tra persone diverse che si ritrovano attorno a Mamma Schiavona che ci guida a costruire un mondo migliore, a farci incontrare e non dividere. Perchè per la Madonna di Montevergine siamo tutti uguali”. E’ un forte monito quello che lancia Don Vitaliano Della Sala in occasione della Candelora 2026 che quest’anno si è svolta in maniera diversa rispetto alla tradizione. Don Vitaliano torna a interrogare le coscienze, offre una riflessione intensa e scomoda, capace di andare oltre il rito per toccare la vita concreta delle persone e della comunità cristiana: “La Madonna ci dice di ricordarci sempre questa giornata perché anche noi diventiamo, come Gesù, segno di contraddizioni, cioè mettiamo a nudo le ipocrisie della nostra umanità, le ipocrisie della politica, le ipocrisie di chi abusa del potere e provoca male”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il 2 febbraio 2026, a causa di una frana che ha bloccato la strada provinciale, la tradizionale processione della Candelora al Santuario di Montevergine non si svolgerà come negli anni passati.

Dopo la frana il Santuario di Montevergine resta isolato. Il 2 febbraio i pellegrini dell’Associazione Transessuale Napoli saranno accolti nella Chiesa dell’Annunziata da Don Vitaliano: messa e benedizione delle candele alle 11, poi il pranzo con la tradizionale - facebook.com facebook