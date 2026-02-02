Negli ultimi mesi sui social circola un video di un pinguino che cammina da solo sul ghiaccio. Tutti ne parlano come di un meme divertente, ma in realtà Herzog ha spiegato qualcosa di diverso. La sua intervista ha aperto uno sguardo nuovo sulla scena, sconvolgendo chi si limitava a ridere.

Negli ultimi mesi un pinguino che cammina da solo nel ghiaccio è diventato uno dei meme più condivisi sui social. Lo chiamano “pinguino nichilista” e lo usano per raccontare alienazione, rifiuto delle regole, stanchezza verso il presente. Pochi però sanno che quell’immagine non nasce su TikTok, ma in un documentario girato quasi vent’anni fa da Werner Herzog in Antartide. Proprio il regista, affascinato dalla nuova vita online di quella scena, è tornato a spiegarne il significato, chiarendo cosa racconta davvero quel pinguino e cosa invece gli abbiamo proiettato addosso. La scena proviene da Encounters at the End of the World, documentario del 2007 diretto da Werner Herzog e ambientato nella base antartica di McMurdo, sull’isola di Ross. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti parlano del pinguino nichilista diventato un meme, ma la verità raccontata da Herzog è un’altra (e ha sconvolto il web)

