Turno amaro in Veneto Cp a Bassano poco da fare

Il Cp Grosseto esce sconfitto dal campo di Bassano con un punteggio di 6-2. La squadra toscana, priva di due giocatori chiave come Saavedra e Sillero, non riesce a contenere l’attacco della capolista. Nonostante le assenze, i maremmani giocano con grinta e creano qualche occasione, come la bella girata di Vargas all’inizio, che fa tremare il Bassano. Alla fine, però, il divario si allarga e la vittoria va ai padroni di casa.

Sconfitta onorevole del Cp Grosseto nella tana della capolista Bassano (6-2). Senza due pedine fondamentali come Saavedra e Sillero, i maremmani hanno comunque firmato una prestazione apprezzabile e, anzi, subito in apertura (2') una bella girata di Vargas, finita alta, mette i brividi al Bassano. La replica locale è affidata a Ipinazar, ma Scarso si fa trovare pronto e al 5' si oppone alla sciabolata di Pozzato. Al 6' è invece il guantone di Verona a stoppare Vargas. Al 7' lo spagnolo Riba piazza però all'incrocio della porta grossetana per l'1-0. Con un pressing asfissiante, Bassano cerca il raddoppio, ma Barragan con una bella incursione all'11' va vicinissimo al pareggio.

