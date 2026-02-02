Turismo bonus straordinari e notturni 2026 | come ottenerlo
Nel 2026, chi lavora nel settore del turismo potrà ricevere un bonus speciale. Il bonus riguarda gli straordinari e il lavoro notturno, con un'integrazione del 15% che arriverà direttamente in busta paga. Per ottenerlo, bisogna fare domanda al proprio datore di lavoro.
Nel 2026 chi opera nel settore turismo potrà beneficiare del bonus straordinari e notturni. L'integrazione del 15% si ottiene in busta paga dopo aver presentato domanda al datore di lavoro. La manovra ha confermato la misura fino al 30 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bonus turismo 2026 prorogato: chi può ottenere aumenti in busta paga per straordinari e notturni
La manovra approvata ha prorogato anche per il 2026 il bonus turismo, un incentivo che permette di ottenere aumenti in busta paga per gli straordinari e i turni notturni nel settore turistico e della ristorazione.
