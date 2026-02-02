Turismo bonus straordinari e notturni 2026 | come ottenerlo

Nel 2026, chi lavora nel settore del turismo potrà ricevere un bonus speciale. Il bonus riguarda gli straordinari e il lavoro notturno, con un'integrazione del 15% che arriverà direttamente in busta paga. Per ottenerlo, bisogna fare domanda al proprio datore di lavoro.

La manovra approvata ha prorogato anche per il 2026 il bonus turismo, un incentivo che permette di ottenere aumenti in busta paga per gli straordinari e i turni notturni nel settore turistico e della ristorazione.

