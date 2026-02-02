Tufino bimba morta a 4 anni per maltrattamenti e malnutrizione | arrestati gli zii affidatari

Gli zii affidatari di Alessandra, la bambina di quattro anni morta a Tufino, sono stati arrestati. Dopo un anno di indagini, sono finiti in cella con l’accusa di omicidio aggravato. La piccola era stata trovata senza vita nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, e le forze dell’ordine hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti e malnutrizione che non lasciava scampo.

Dopo dodici mesi di accertamenti investigativi, due persone sono finite in carcere con l’accusa di omicidio aggravato: si tratta degli zii di Alessandra, la bambina di quattro anni deceduta a Tufino nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Nola in applicazione di una misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica locale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la piccola sarebbe morta all’interno dell’abitazione della famiglia affidataria, dove viveva dall’estate del 2024, periodo in cui era stata allontanata dai genitori biologici a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tufino, bimba morta a 4 anni per maltrattamenti e malnutrizione: arrestati gli zii affidatari Approfondimenti su Tufino Bambina Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano. Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato Ultime notizie su Tufino Bambina Argomenti discussi: Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; Tufino, bimba morta nel 2024: arrestati gli zii per omicidio aggravato, era denutrita e maltrattata; Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato. Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli ziiLa piccola - deceduta a soli 4 anni nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 - era denutrita e maltrattata. Sul corpo anche lividi, ustioni e piaghe ... adnkronos.com Malmenata e denutrita: bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravatoDopo oltre un anno di indagini, arrestati gli zii affidatari della bimba di 4 anni morta a dicembre 2024 a Tufino, nel Napoletano ... fanpage.it DECESSO DI UNA BIMBA DI QUATTRO ANNI A TUFINO PER MALTRATTAMENTI E CARENZA NUTRIZIONALE: ARRESTATI GLI AFFIDATARI La Procura di Nola nel napoletano, ha disposto l’arresto per omicidio aggravato degli zii affidatari residenti a Tufin - facebook.com facebook Bimba morta a Tufino: contesa da genitori, affidata da padre a un cugino senza decisione tribunale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.