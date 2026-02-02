Il calciomercato entra nel vivo. Comolli e Ottolini devono muoversi in fretta per trovare una punta da consegnare a Spalletti, ma ancora niente di fatto. Il Milan aspetta novità, mentre le trattative sono ancora in stallo.

2026-02-02 14:42:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato, ma Comolli e Ottolini non possono perdere neanche un minuto per cercare di dare a Spalletti la punta fisica. Dopo il vice Yildiz, Boga, e il sostituto di Kalulu, Holm, ora i bianconeri stanno insistendo per cercare di arrivare al bomber di razza. E il nome di Mateta ora è ritornato sul taccuino dei dirigenti, viste le perplessità del Milan sulle sue condizioni fisiche. La Vecchia Signora ora riproverà a inserirsi per la punta francese del Crystal Palace, come riportato da Sky Sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – nuovi dialoghi e Milan in stand-by

Approfondimenti su TS Nuovi Dialoghi

Secondo fonti attendibili, Ajax e Milan sono in trattativa per il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili rossonere e figlio di Zlatan.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su TS Nuovi Dialoghi

Argomenti discussi: TS - Spalletti ha chiesto un attaccante 'alla Kolo Muani': il retroscena.

Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio facebook

#Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio x.com