TS – nuovi dialoghi e Milan in stand-by
Il calciomercato entra nel vivo. Comolli e Ottolini devono muoversi in fretta per trovare una punta da consegnare a Spalletti, ma ancora niente di fatto. Il Milan aspetta novità, mentre le trattative sono ancora in stallo.
2026-02-02 14:42:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato, ma Comolli e Ottolini non possono perdere neanche un minuto per cercare di dare a Spalletti la punta fisica. Dopo il vice Yildiz, Boga, e il sostituto di Kalulu, Holm, ora i bianconeri stanno insistendo per cercare di arrivare al bomber di razza. E il nome di Mateta ora è ritornato sul taccuino dei dirigenti, viste le perplessità del Milan sulle sue condizioni fisiche. La Vecchia Signora ora riproverà a inserirsi per la punta francese del Crystal Palace, come riportato da Sky Sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Schira conferma tutto: “Ajax e Milan, dialoghi in corso per Maximilian Ibrahimovic”
Secondo fonti attendibili, Ajax e Milan sono in trattativa per il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili rossonere e figlio di Zlatan.
