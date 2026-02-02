Dopo giorni di tensione, le truppe di Damasco sono arrivate ad Hassaké in base all’accordo siglato venerdì con le autorità curdo-siriane. L’obiettivo è portare all’interno delle forze governative anche i gruppi curdi e avvicinare le due parti. Oggi si attende anche l’ingresso a Kobane, mentre le autorità curde continuano a lavorare per integrare le forze di Assad nella regione.

Entra oggi in vigore l’accordo annunciato venerdì tra Damasco e le autorità curdo-siriane che prevede l’integrazione progressiva delle forze e dell’amministrazione curde in quelle agli ordini del leader Ahmad Sharaa. E questo dopo mesi di stallo e a seguito dei recenti combattimenti nel nord e nel nord-est del paese. La nuova intesa, raggiunta dopo forti pressioni statunitensi, stabilisce il completamento del dispiegamento delle forze di Damasco nelle aree controllate dai curdi, e segna un arretramento delle aspirazioni di autonomia maturate durante la guerra civile tra il 2012 e il 2024, mentre il potere di Damasco punta a stabilire la propria autorità nella ricca regione nord-orientale siriana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Truppe di Damasco ad Hassaké dopo l’accordo con le autorità curde: atteso l’ingresso a Kobane – Video

La presidenza siriana ha comunicato di aver raggiunto un accordo con le forze curde riguardo alla regione di Hassaké, nel nord-est della Siria.

È stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria.

