Trump attacca i democratici sull’ordine pubblico sostenendo che la loro politica sul crimine indebolisce il Paese

Donald Trump ha nuovamente attaccato i democratici, definendoli deboli sul tema della sicurezza pubblica e accusandoli di aver indebolito gli Stati Uniti con le loro politiche sul crimine. L’ex presidente ha lanciato l’ultimo affondo durante un comizio in Ohio, dove ha sottolineato che le riforme penali promosse dai democratici negli ultimi anni hanno portato a un aumento dei reati violenti in molte città del Paese. Ha parlato di un “declino dell’ordine pubblico” che, secondo lui, ha reso le strade meno sicure e minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Trump ha chiamato in causa la gestione delle carceri, la riduzione delle pene per reati minori e la mancata ripresa del potere di arresto discrezionale da parte della polizia, tutte misure che, secondo lui, hanno creato un vuoto di controllo nelle aree urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

