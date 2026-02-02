Donald Trump ha parlato di un possibile dialogo con Cuba, lasciando sperare in un miglioramento dei rapporti. Dopo anni di tensioni e isolamento, il tycoon ha detto che presto potrebbe esserci un'apertura verso l'isola, sorprendendo anche gli osservatori internazionali. Le parole di Trump hanno riacceso le aspettative di un passo avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Cuba.

Donald Trump ha sorpreso il mondo diplomatico annunciando la possibilità di un rinnovato dialogo con Cuba, dopo anni di tensioni e isolamento. L’annuncio è arrivato durante un incontro a Mar-a-Lago, dove il presidente americano ha dichiarato di essere in contatto con rappresentanti cubani a livelli elevati e di credere che si possa raggiungere un accordo. La mossa, inaspettata per chi ha seguito l’evoluzione delle relazioni tra Washington e L’Avana negli ultimi anni, arriva in un momento di crescente pressione sulle rotte energetiche dell’isola caraibica. L’amministrazione Trump ha infatti emanato un ordine esecutivo che prevede l’applicazione di dazi su tutte le merci provenienti dai Paesi che forniscono petrolio a Cuba, con l’obiettivo di costringere l’isola a rivedere le sue alleanze energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump accende speranze di rinnovo dei rapporti con l’Isola, annunciando dialogo imminente dopo anni di gelo.

Approfondimenti su Trump Cuba

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'imposizione di un dazio del 25% su tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

Ultime notizie su Trump Cuba

Argomenti discussi: Netflix alla conquista del cinema, da Sony a Warner Bros: inizia la nuova era dello streaming; Il rapporto sulla salute di Michael Schumacher accende la speranza per la leggenda della F1.

Trump accende l'albero di Natale a Washington: Stiamo lavorando per la pace(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Abbiamo un Paese fantastico. Voglio porgere i miei più alti rispetti ai due membri della Guardia Nazionale attaccati a Washington. Andrew sta migliorando, ma ... quotidiano.net

Trump accende l'albero di Natale a Washington: lavoriamo per la paceWashington, 5 dic. (askanews) - Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo le guerre a livelli mai visti prima. Otto. Stiamo cercando di risolverne un'altra, quella tra Russia e ... quotidiano.net

Un nuovo livido sulla mano sinistra di Donald Trump accende il dibattito sul suo stato di salute, ma il presidente prova a spegnere subito le speculazioni. Interpellato dai giornalisti, Trump ha minimizzato: “Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una c - facebook.com facebook

#ottoemezzo A Davos Donald Trump lancia il suo “Board of Peace” e il dibattito si accende subito. Giannini non usa mezzi termini e liquida Giorgia Meloni come “del tutto irrilevante” x.com