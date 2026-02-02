Truffe online | falsi collaboratori reclutano vittime con richieste di denaro

Alcune persone di Corinaldo e dei paesi vicini hanno ricevuto chiamate da falsi rappresentanti del Comune. Questi soggetti hanno chiesto soldi con la scusa di raccogliere fondi per cause benefiche. La truffa si svolge spesso al telefono, facendo credere alle vittime di aiutare una buona causa. La polizia invita a stare attenti e a non fidarsi di queste chiamate sospette.

Diverse persone residenti a Corinaldo e nei paesi limitrofi hanno ricevuto telefonate da soggetti che si sono presentati come rappresentanti ufficiali del Comune, annunciando l'avvio di una raccolta fondi per iniziative benefiche. Gli interlocutori, che si sono fatti passare per dipendenti comunali, hanno chiesto il contributo economico da versare tramite bonifico o altri metodi digitali, sfruttando la credibilità istituzionale per ingannare i cittadini. L'allarme è stato lanciato dopo che alcuni residenti, spinti dal sospetto, hanno verificato direttamente presso l'amministrazione comunale, che ha subito smentito categoricamente ogni autorizzazione a raccogliere denaro al di fuori dei canali ufficiali.

