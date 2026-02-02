Truffe in tutta Italia | 61enne finisce in carcere

Questa mattina i Carabinieri di Alife hanno portato in cella un uomo di 61 anni. L’operaio è stato arrestato su ordine di carcerazione, nell’ambito di un’indagine su truffe che coinvolgono diverse zone del Paese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova nel carcere di Benevento in attesa di definire la sua posizione.

Ordine di carcerazione eseguito nella mattinata odierna (2 febbraio) nei confronti di un operaio 61enne di Alife da parte dei Carabinieri della Stazione di Alife.Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Cuneo ed è scaturito dal cumulo di condanne definitive per una serie.🔗 Leggi su Casertanews.it

Negli ultimi tempi sono aumentate le truffe ai danni degli anziani in Italia.

