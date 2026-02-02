Truffavano donne anziane e con i proventi vivevano esperienze di lusso a Padova smantellata banda criminale

A Padova, la polizia ha smantellato una banda che truffava donne anziane. La gang usava metodi di estorsione e riciclaggio, portando via soldi alle vittime e vivendo di lusso con i proventi. Sequestrati 2,5 milioni di euro. Gli agenti hanno arrestato diversi membri e sequestrato denaro e beni. La scoperta mette in luce come questa criminalità operasse da tempo nella zona.

5 misure cautelari personali e 2,5 milioni di euro sequestrati: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova contro una rete criminale dedita a estorsioni, truffe e riciclaggio ai danni di donne anziane. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica patavina, è stata finalizzata a tutelare le fasce deboli della popolazione e a contrastare indebiti arricchimenti attraverso sofisticate condotte illecite. Il blitz all'alba a Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza l'operazione è scattata all'alba di questa mattina con l'impiego di oltre 70 militari del Comando Provinciale di Padova.

