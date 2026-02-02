Truffa l' amica per la vendita di cagnolini pregiati condannata

La Corte di Cassazione ha condannato Laura Gravante, 42 anni di Cancello Arnone, per truffa e calunnia ai danni dell’amica Tiziana Caruana. La sentenza si basa su un episodio in cui Gravante aveva venduto cagnolini pregiati, ma la vicenda si era complicata con accuse e denunce reciproche. La donna aveva presentato ricorso, ma la sesta sezione della Cassazione ha confermato la condanna definitiva.

La Cassazione ha validato la pena a carico di una 42enne di Cancello ed Arnone per aver raggirato la vittima per una consegna mai avvenuta di cagnolini Shih Tzu Imperiale La donna era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, sentenza successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Gravante avrebbe conosciuto la vittima tramite Facebook, accomunate da una presunta passione per i cani di razza Shih Tzu Imperiale. L'imputata avrebbe quindi convinto l'amica di essersi rivolta a un'allevatrice americana, dalla quale avrebbe ottenuto un esemplare maschio di particolare pregio.

