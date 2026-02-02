Truffa due anziane per migliaia di euro rintracciato e arrestato

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 37 anni che avrebbe truffato due anziane, portando via migliaia di euro. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini sono partite dopo le denunce delle vittime, che hanno raccontato di essere state raggirate con inganni e raggiri.

Nella giornata di sabato 31 gennaio i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari, con l'applicazione del "braccialetto elettronico", un uomo di 37 anni accusato di truffa aggravata in concorso, come riporta NapoliToday. Dalle indagini sarebbe emerso che il 37enne, in concorso con un'altra persona ancora non identificata, con artifici e raggiri, si sarebbe fatto consegnare da due donne anziane la somma di euro 15mila euro in contanti e altri oggetti preziosi. L'uomo, al telefono, avrebbe fatto credere alle due anziane di essere un loro parente stretto e di trovarsi in una situazione di difficoltà con la giustizia e, per evitare spiacevoli conseguenze, le avrebbe convinte a consegnargli il denaro.

