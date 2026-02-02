Protestano da ore i camion alla raffineria di Cargill a Santarem, nel nord del Brasile. I manifestanti bloccano l’accesso al terminal cerealicolo, creando disagi tra i lavoratori e le aziende di trasporto. La situazione resta tesa e nessuno sembra aver ancora trovato un accordo.

SAO PAULO, Feb 2 (Reuters) - Protesters have been blocking truck traffic at Cargill's Santarem grain terminal in northern Brazil, according to a company statement in response to Reuters questions on Monday. Cargill denied any occupation of its facilities by protesters, whom the local press identified as Indigenous groups. Cargill ha negato l'occupazione delle sue strutture da parte dei manifestanti, che la stampa locale ha identificato come gruppi indigeni.

© Internazionale.it - Truck traffic at Cargill facility in northern Brazil blocked by protesters

