Allegri risponde a Conte sulle troppe partite. Il tecnico juventino non condivide le accuse e ribadisce che il calendario è già abbastanza equilibrato. La polemica tra i due allenatori si accende dopo il match contro la Fiorentina, dove Conte aveva parlato di stress eccessivo per i giocatori. Ora la questione diventa ancora più calda, con opinioni opposte sui rischi di un calendario troppo fitto.

La polemica lanciata da Antonio Conte al termine della partita contro la Fiorentina in merito alle troppe partite e allo stress eccessivo per i calciatori continua a far discutere. Si è esposto al riguardo anche Massimiliano Allegri, presentando una tesi contrapposta a quella dell’allenatore azzurro: l’allenatore del Milan non ravvisa un problema da risolvere. Allegri risponde a Conte: le sue parole. Intervenuto in conferenza stampa in vista di Bologna-Milan di domani, Allegri ha anche parlato in merito alle tante polemiche sulle troppe partite. La sua risposta sembra molto una replica alla protesta di Conte dopo la gara fra Napoli e Fiorentina, caratterizzata dall’infortunio del capitano azzurro Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Troppe partite? Allegri non è d’accordo e risponde a Conte: tesi a sorpresa

Approfondimenti su Allegri Conte

Il Napoli di Luciano Conte si trova a fare i conti con una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra.

Antonio Conte torna a parlare delle condizioni dei giocatori italiani, questa volta focalizzandosi su Giovanni Di Lorenzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Allegri Conte

Argomenti discussi: L'anno dell'Inter, Allegri sicuro: Quota 90, poi esalta un uomo Milan, Azzeccato. Champions...; Inter, Chivu: Non vedo l'ora finisca il mercato. Ci fidiamo di Frattesi; Un approccio da rivedere: non deve essere una costante. Ecco su cosa dovrà lavorare Allegri; Napoli, Conte: Crociato per Di Lorenzo, situazione insostenibile. Troppe partite e mercato bloccato.

Allegri prima di Bologna-Milan: Troppe partite? Per me giocare la Champions è un piacere, Maignan tra i top 3 in EuropaConferenza alla vigilia di Bologna-Milan per Massimiliano Allegri: il match del Dall'Ara sarà fondamentale per la corsa Scudetto rossonera, con Leao e compagni che devono rispondere al successo dell'I ... goal.com

Allegri sui calendari: Troppe partite? Per me giocare la Champions è un piacere, Maignan tra i top 3 in EuropaConferenza alla vigilia di Bologna-Milan per Massimiliano Allegri: il match del Dall'Ara sarà fondamentale per la corsa Scudetto rossonera, con Leao e compagni che devono rispondere al successo dell'I ... msn.com

Tre domande a mr. Conte sulle “troppe partite”. 1) Come mai il #Napoli ha la rosa più vecchia d’Europa 2) Come mai ha limitato al minimo rotazioni e sostituzioni prima dei tanti, troppi infortuni 3) Davvero #Vergara, prima di diventare titolare, meritava solo 3 x.com

CONTE DURISSIMO: TROPPE PARTITE, SI STA ANDANDO VERSO LA ROVINA DEL CALCIO! DICONO CAZZATE SU DI ME! IO FACCIO CALCIO NON PER SOLDI! ALTRI HANNO DEBITI E A NOI BLOCCANO IL MERCATO! "Si sta andando verso la rovin - facebook.com facebook