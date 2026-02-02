Troppe apparizioni a La7 Ranucci finisce ancora nel mirino della Rai I 5 Stelle contro TeleMeloni | Un accanimento che sta diventando mobbing

I vertici di Rai continuano a criticare Sigfrido Ranucci e le sue apparizioni a La7. Dopo le ultime puntate di Report, arrivano nuove lettere di contestazione, mentre i 5 Stelle attaccano TeleMeloni, parlando di un vero e proprio mobbing contro il conduttore. La disputa tra la Rai e Ranucci si approfondisce, con il giornalista che si trova nel mirino delle polemiche.

Nuova "letterina" dei vertici di Viale Mazzini all'indirizzo del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Stavola nella missiva i solerti capi di TeleMeloni hanno voluto ricordare al giornalista che le regole aziendali della Rai impongono a tutti i dipendenti di limitare le presenze in video e voce nonché la promozione di propri libri a "una singola partecipazione" per ogni emittente o piattaforma. La comunicazione dei vertici Rai. Nella comunicazione interna inviata dalla Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa "a Ranucci non è compreso alcun richiamo né provvedimento disciplinare" – sottolinea la Rai – "ma un invito al rispetto della circolare varata a gennaio 2025, dopo che il conduttore di Report nell'ultima settimana è stato ospite di tre programmi su La7: " Otto e Mezzo ", " diMartedì " e " In Altre Parole ", per promuovere il suo libro "Navigare senza paura".

